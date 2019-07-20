0553 313 94 23

Kocaeli’deki kadın cinayetinde 2 tutuklama

Kocaeli’nin Derince ilçesinde iki gurubun kavgasında ateşlenen silahla hayatını kaybeden kadının öldürülmesi olayı ile ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 20:41
Kocaeli’deki kadın cinayetinde 2 tutuklama

Kocaeli’nin Derince ilçesinde iki gurubun kavgasında ateşlenen silahla hayatını kaybeden kadının öldürülmesi olayı ile ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.


Olay gece 03.00 sıralarında Derince Sırrıpaşa Mahallesi Girgin Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden ayrı yaşayan Ebru Tenk (34), erkek arkadaşı ile kavga etmesi sonrasında aralarını düzeltmesi konusunda arkadaşı F.K.’dan yardım istedi. F.K. ile birlikte erkek arkadaşının yanına giden Ebru Tenk, yaşanan tartışma sonrası olay yerinden ayrıldı. Tenk daha sonra bir kez daha barışmak için arkadaşı F.K.’yı yanına alarak gece saatlerinde Girgin Sokak üzerinde erkek arkadaşı ve beraberindeki grupla buluştu. Buluşmada çıkan tartışma sonrası taraflar itişmeye başladı. Olayı duyan F.K.’nın eşi V.K. da (38), abisi E.K. (40) ile olay yerine geldi. Eşinin itildiğini gören V.K. yanında taşıdığı silahla havaya ateş açtı. Silahtan çıkan mermilerden birinin isabet ettiği Ebru Tenk göğsünden yaralanarak yere yığıldı. Kadının kanlar içinde yerde kaldığını gören iki gurup olay yerinden kaçarken, yaralı kadını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Sağlık ekiplerince ambulansa alınan Tenk, kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine hayatını kaybetti. Olayın ardından inceleme başlatan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, olaya karıştığı belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan inceme sonrasında silahı ateşleyen şahsın V.K. İzmit’te abisi E.K. ise Derince’de gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgularında suçunu kabul eden V.K., olay yerinde olan eşi F.K.’nın itildiğini görünce kavgayı ayırmak için havaya ateş açtığı o sırada çıkan kurşunlardan birinin Ebru Tenk’e isabet ettiğini söyledi. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyedeki ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkartılan şahsılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 20:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avusturya'da eski Başbakan Kurz'un ekibinden bir kişiye soruşturma
    1. Avusturya'da eski Başbakan Kurz'un..
    2. Galatasaray'ın Avusturya kampı
    3. Elazığ'da baraj gölünde bir çocuk..
    4. Karaman’da iki arkadaş arasında kavga:..
    5. Ordu Valisi Yavuz, Kıbrıs şehidinin..
    6. KKTC’de Mehteran coşkusu
    7. Başkan Özacar’dan Nijerya’da kaçırılan..
    8. Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı
    9. Takla atan otomobil su kanalına düştü:..
    10. Küçükçekmece Gölü’ne giren bir kişinin..
    11. Suudi Arabistan, alıkoyduğu İran'a ait..
    12. İran Cezayir'e ait petrol tankerini..
    13. Bakan Soylu ile Pakdemirli gençlik..
    14. Giresun’da yanmış ve parçalanmış erkek..
    15. Çan Belediyesi 8. Yağlı Pehlivan..
    16. Geleneksel Gölköy Şenlikleri
    17. Bahçeli'den bomba çıkış: AB ile yol..
    18. Kurbanın Sırrı
    19. Futbol: Hazırlık maçı
    20. Ilgın Kaplıca Kupası bisiklet..
    21. Emniyet Genel Müdürlüğünde devir..
    22. Erdoğan'dan şehit çocukların babasına..
    23. Emniyet Genel Müdürü Aktaş görevi..
    24. Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası..
    25. ABD sıcaktan kavruluyor, New York’ta..
    26. Cezaevinden çıktı, yine hırsızlık yaptı
    27. Kocaeli’deki kadın cinayetinde 2..
    28. Bakanlar Soylu ve Pakdemirli gençlerle..
    29. Erzurum’da “ 2.Türk Oyunları..
    30. British Airways, Kahire'ye uçuşları..
    Türk jetlerinde kaçan PKK'lı teröristleri köylüler linç etti
    Türk jetlerinde kaçan PKK'lı teröristleri köylüler linç etti
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti