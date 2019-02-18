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Kocaeli'deki FETÖ/PDY davası

Örgütte "sultan baba" olarak adlandırılan grubun içinde oldukları iddia edilen, aralarında esnaf ve iş adamlarının bulunduğu tutuksuz 24 sanığın yargılandığı davada, sanık ve avukatlarının mütalaaya karşı savunmaları tamamlandı- Mahkeme heyeti, kararını açıklamak üzere duruşmayı 15 Nisan'a erteledi

18 Şubat 2019 Pazartesi 15:48
Kocaeli'deki FETÖ/PDY davası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında tutuksuz 24 sanığın yargılandığı davada, sanık ve avukatlarının mütalaaya karşı savunmaları tamamlandı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, örgütte "sultan baba" olarak adlandırılan grubun içinde oldukları iddia edilen, aralarında esnaf ve iş adamlarının bulunduğu tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, bazı sanıklara ait cep telefonlarındaki dijital inceleme raporlarında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"a rastlanılmadığını ancak bazı sanıkların telefonlarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in sohbet toplantılarına ait görüntülerin olduğunu bildirdi.

Cumhuriyet savcısı, bir önceki celsede açıkladığı esasa ilişkin mütalaasını tekrar ederek, tüm sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan onbeşer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Ayrıca mütalaada, tüm sanıklar hakkında "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarının işlendiğine dair cezalandırmaya yeterli delil bulunmadığı için beraat kararı verilmesi istendi.

Sanıklar, esasa ilişkin savunmalarında FETÖ ile ilişkilerinin bulunmadığını ve terör örgütü üyesi olmadıklarını ileri sürerek, beraatlerini talep etti.

Bazı sanıklar ise o yıllarda "cemaat" olarak bilinen yapıya ait sohbet toplantılarına dini duygularla katıldıklarını, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla Bank Asya'ya para yatırmadıklarını, iş gereği hesap açtırdıklarını, 17-25 Aralık 2013'ten sonra bu yapıyla ilişkilerini kestiklerini öne sürdü.

Bazı sanıklar da etkin pişmanlık yasasından yararlanarak, itirafçı olmak istediklerini ifade etti.

Sanık avukatları da mütalaadaki iki suçlamadan beraat kararı verilmesi talebine katıldıklarını ancak "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasını dosyada delil olmadığı gerekçesiyle kabul etmediklerini ve HTS kayıtlarına göre karar verilemeyeceğini savunarak, müvekkillerinin beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, kararını açıklamak üzere duruşmayı 15 Nisan'a erteledi.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 15:48
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