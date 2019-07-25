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Kocaeli’deki eski eş cinayeti anları güvenlik kameralarına yansıdı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin Derince ilçesinde sabah saatlerinde eski eşini vurduktan sonra kendini öldüren adamın cinnet anları güvenlik kameralarına yansıdı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 11:50
Kocaeli’deki eski eş cinayeti anları güvenlik kameralarına yansıdı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin Derince ilçesinde sabah saatlerinde eski eşini vurduktan sonra kendini öldüren adamın cinnet anları güvenlik kameralarına yansıdı.


Olay, sabah 07.00 sıralarında Kocaeli’nin Derince ilçesi Ozan Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şehmuz Ersait isimli şahıs, sabah saatlerinde boşandığı eski eşi Nuray Anar’ın evinin önüne geldi. Ersait, işe gitmek için evde çıkan Nuray Anar’ı görünce silahına sarılarak 5-6 el ateş etti. Kurşunun isabet ettiği kadının kanlar içinde yerde kaldığını gören Ersait daha sonra silahı kendisine doğrultarak intihar etti. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Anar ve Ersait’in hayatını kaybettiğini belirledi.



Eski eşini sokak ortasında böyle vurdu


Cinayet anları ise yol kenarında bulunan bir binanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bina önünde eski eşi Nuray Anar’ı bekleyen Ersait, Anar’ın yola çıktığını görünce hızla kendisine doğru yönelip silahını çekiyor. 5-6 ateş ederek ileryen Ersait, Anar’ın yere düşmesi sonrası kendi kafasına silahı dayayarak intihar ediyor. Görüntülerin devamında ise silah sesini duyan bina sakinleri hızla dışarı çıkınca ölen iki şahsı yerde kanlar içinde görünce panik yaşıyor.



Cenazeler hastane morguna kaldırıldı


Öte yandan ölen 2 şahsın cenazeleri olay yeri incelemelerinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay hakkında başlattığı inceleme ise sürüyor.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 11:50
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