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Kocaeli'deki DEAŞ operasyonu

Terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi

28 Haziran 2019 Cuma 09:35
Kocaeli'deki DEAŞ operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye getirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

İzmit, Darıca, Derince ve Dilovası ilçelerinde, 25 Haziran'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, silahlı terör örgütü hedef ve ideolojisi doğrultusunda faaliyette bulundukları tespit edilen H.D, C.U, M.D, M.H.Ş, E.T, S.G. ve B.Ş. gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin, ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, dijital materyal ele geçirilmişti.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 09:35
  1. deaş
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