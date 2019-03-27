0553 313 94 23

Kocaeli'deki DEAŞ davasında mütalaa

Terör örgütü DEAŞ'ın "medya sorumlusu" olduğu iddiasıyla yargılanan Suriye uyruklu tutuklu sanığın, 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi

27 Mart 2019 Çarşamba 16:30
Kocaeli'deki DEAŞ davasında mütalaa

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla Suriye uyruklu tutuklu sanığın yargılandığı davada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, DEAŞ'ın "medya sorumlusu" olduğu iddia edilen Suriye uyruklu tutuklu sanık Abdülbasit Abdülaziz H. ile avukatı ve tercüman katıldı.

DEAŞ'ın sözde "tarım ve zirai sorumlusu" olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada hapis cezası alan Tarık Ahmet H, Kayseri 1 Nolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlanarak, tanıklık yaptı.

Jandarmada baskı altında ifade verdiğini ve bunu kabul etmediğini ileri süren tanık, "Sanık Abdülbasit Abdülaziz H'yi tanımıyorum. İlk defa görüyorum. Benim DEAŞ ile bir alakam yok. Özgür Suriye Ordusu mensupları hakkımda DEAŞ üyesi olduğum yönünde şikayette bulunmuş. Bunun üzerine hakkımda soruşturma yapıldı. Açılan davada ceza aldım. Beni örgütün 'tarım ve zirai sorumlusu' diye suçladılar. Ben sadece tarım işçisiyim. Terör örgütüyle ilgim yok." diye konuştu.

Sanık Abdülbasit Abdülaziz H. ise tanığı tanımadığını ve ilk defa gördüğünü öne sürerek, "Ebubara El Hadidi" ismini hiç kullanmadığını, "Bera" adında bir oğlunun olduğunu söyledi.

DEAŞ'ın medya sorumlusu olduğu iddiasını reddeden sanık, örgütün medya sorumlusu olarak Ömer Y. isimli kişinin İstanbul'da yakalandığını, bu kişinin kendisiyle karıştırıldığını savunarak, "Suriye'deki savaş nedeniyle geçen yıl Türkiye'ye geldim. Babam Özgür Suriye Ordusu saflarında savaşmaktadır. Ben de ÖSO'nun mücadelesini destekliyorum. Bununla ilgili delilleri mahkemenize sundum. DEAŞ örgütü ile bir bağımın olması imkansızdır. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." ifadelerini kullandı.

- Savcı mütalaa verdi

Esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Abdülbasit Abdülaziz H'nin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık avukatı Heyam Fidan da mütalaaya katılmadıklarını, müvekkilinin suç işlediğine dair somut delil olmadığını savundu.

Mütalaaya karşı esas hakkında savunma yapmak için süre isteyen Fidan, 1 yıldan fazla tutuklu bulunduğunu belirttiği müvekkilinin tahliyesini ve beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının mütalaaya karşı savunma yapması için süre verilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 22 Mayıs'a erteledi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 16:30
  1. Abdülbasit Abdülaziz H.
  2. dava
  3. deaş
  4. Kocaeli

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ünlü sunucu Erhan Ertürk canlı yayında şaşırttı! Canlı yayına sarhoş mu çıktı?
    1. Ünlü sunucu Erhan Ertürk canlı yayında..
    2. CHP'li başkan açıkça tehdit:..
    3. "31 Mart'ı bir yerel seçim gibi..
    4. İstanbul'da şaşkınlık yaratan kaza!
    5. Uzman Dr. Ertan Sarıbaş polen..
    6. Kars’ta PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı
    7. Denizli'de okullar 2 gün tatil edildi
    8. 2 ilde 3 yeni petrol sahası keşfedildi
    9. İran'da 3 bin yıllık gümüş kadeh bulundu
    10. Başkan Sertoğlu, personeli ile..
    11. ABD'li şarkıcı Della Miles down..
    12. Büyükbaş hayvan hırsızları yakalandı
    13. ESOGÜ’de ’Seçki’ başlıklı sergi
    14. Kütüphane Haftası’na ’okuma’..
    15. Cumhur İttifakı Yıldırım Belediye..
    16. Göztepeli futbolcular depremzede..
    17. CHP'li başkandan skandal! 3 yıl depoda..
    18. ESOGÜ Hastanesi’nde epilepsi..
    19. New York borsası yükselişle açıldı
    20. Bakan Kasapoğlu, gençlerle buluştu
    21. Kadroya geçen taşeron işçi son dakika..
    22. 24. POMEM polis alımları | POMEM 2019..
    23. ASBİAD, Konyaaltı Belediyesi Başkan..
    24. Fuat Oktay'dan Katar'daki askerlere..
    25. Sanayi sitesinde tefeci operasyonu: 2..
    26. PKK'lı hainler teslim oldu
    27. AK Parti'nin Bolu mitingi
    28. Gaziosmanpaşa Belediyesi’nden kadroya..
    29. 54. Avrupa Karate Şampiyonası yarın..
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "sürpriz..
    Fetullah Gülen'in destek talimatı verdiği partiyi açıkladı
    Fetullah Gülen'in destek talimatı verdiği partiyi açıkladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek