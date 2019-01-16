Kocaeli'deki DEAŞ davasında karar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Azerbaycan uyruklu Rus vatandaşı tutuklu sanığa terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.



Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 3. duruşmaya, Suriye'ye sahte kimlikle giderek DEAŞ ile bağlantı kurduğu ve WhatsApp'tan DEAŞ üyeleriyle yazıştığı iddia edilen, hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan tutuklu sanık Atakişi Akşın ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, geçen celse verdiği esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak, sanığın "terör örgütü yöneticiliği" ve "terör örgütüne üye olmak" suçlarından cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Son sözleri sorulan sanık Atakişi Akşın, DEAŞ örgütü ile hiçbir bağ kurmadığını ve hiçbir zaman böyle insanlarla bağlantısının olmadığını ileri sürdü.

Uzun yıllar Rusya'da yaşadığını, hiçbir suça karışmadığını ve karakola gitmediğini savunan sanık Akşın, şöyle konuştu:

"Ben Müslümanım. İçki içmem, kumar oynamam. Türkiye'ye dinimi yaşamak, çalışarak, Rusya'daki eşim ve çocuklarıma bakmak için 3 yıl önce geldim. Çocuklarımı büyütüp, okutmak için çabalıyorum. Rusya'da bankadan faizli ev kredisi kullandım. Ailesi, işi gücü ve evi olan bir insanım. Rus asıllı olan eşimin ailesiyle sorunlar yaşadım. Hiçbir suç işlememişken, eşimin babası, başımın belaya girmesi için beni suçladı, iftira attı. Rus makamları da bunu ciddiye aldı. Zaten Azerbaycan kökenli olduğum için bana karşı ön yargı vardı."

Suçsuz olduğunu ileri süren Akşın, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Savcının mütalaasını kabul etmediklerini belirten sanık avukatı, önceki savunmalarını tekrar ettiklerini söyledi. Sanık avukatı, müvekkilinin lehine olan tüm hükümlerin uygulanmasını isteyerek, beraat ve tahliye talebinde bulundu.



Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.



