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Kocaeli'deki DEAŞ davası

DEAŞ'ın "medya sorumlusu" olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan Suriye uyruklu tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi

06 Şubat 2019 Çarşamba 15:22
Kocaeli'deki DEAŞ davası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, DEAŞ'ın "medya sorumlusu" olduğu iddia edilen Suriye uyruklu tutuklu sanık Abdülbasit Abdülaziz H. ile avukatı ve tercüman katıldı.

Söz verilen sanık, DEAŞ'ın "medya sorumlusu" olduğu yönündeki suçlamaları kabul etmeyerek, örgütle bağlantısının bulunmadığını ve terör örgütü üyesi olmadığını savundu.

Sanık, iddianamede çok sayıda görüşme yaptığı belirtilen kişileri tanımadığını ileri sürerek, "Suçlamalarla bir ilgim yok. Adana'da kardeşim hastadır. Tutuklu olmam nedeniyle ailem mağdur oldu. Salıverilmemi talep ediyorum." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı, sanığa atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, delillerin henüz toplanamamış olması, sanığın kaçma ihtimali bulunması ve atılı suçun kanunda yazılı ceza miktarı göz önünde bulundurularak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık avukatı Heyam Fidan, iddia edilen suçun işlendiğini gösteren somut delillerin dosyada bulunmadığını savunarak, şunları kaydetti:

"İddianamede bahsi geçen terör örgütünün faaliyetlerine ilişkin video, kayıtlar ve bilgisayar gibi dijital materyaller tespit edilmemiştir. IŞİD'in medya sorumlusu olduğu iddiasıyla Ömer Y. isimli kişi İstanbul'da yakalanmıştır. Bu kişinin 150 sayfalık iddianamesini okudum. IŞİD'in medya sorumlusu Ömer Y. ise müvekkilim kimdir? Ömer Y'nin ifade tutanaklarının getirtilmesini talep ediyorum çünkü bu kişi birçok isim vermesine rağmen müvekkilimden hiç bahsetmemiştir. Müvekkilimin terör örgütüyle irtibatı olsa Ömer Y. tarafından tanınan biri olması gerekir."

Soruşturmada müvekkiline ait el konulan cep telefonunda DEAŞ'a ait bir tek fotoğraf ve görselin çıkmadığını söyleyen Fidan, 1 yıldan fazla tutuklu bulunduğunu belirttiği müvekkilinin tahliyesini ve beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, Kayseri Develi'de DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan örgütün sözde "tarım ve zirai" sorumlusu Bessam Ali E'nin sanık hakkındaki ifade tutanağının istenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 27 Mart'a erteledi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 15:22
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