Kocaeli'deki cinayet davası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde annesinin birlikte yaşadığı kişiyi bıçakla öldürdüğü ileri sürülen kadın hakim karşısına çıktı.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Şerife A, avukatı Ömer Yiğit Akçay, maktul Yaşar K'nin oğlu Ali K. katıldı.

Sanık Şerife A, savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, maktulün annesiyle yaklaşık 20 yıldır resmi nikahsız yaşadığını söyledi.

Küçük yaşlarda annesiyle babasının ayrılması nedeniyle yurda verildiklerini ifade eden Şerife A, 4-5 yıl yurtta kaldıktan sonra annesiyle maktulün yaşadığı eve geçtiğini kaydetti.

Şerife A, bu dönemde maktulün kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia ederek, konunun adli makamlara yansıdığını ve maktulün 6 ay hapiste kaldıktan sonra delil yetersizliğinden beraat ettiğini anlattı.

Bunun etkisiyle evden yeniden ayrıldığını ve sokakta kalmaya başladığını dile getiren sanık Şerife A, "Birden fazla kişinin cinsel saldırısına uğradım. Hamile kaldım, kızım doğdu. Kızım 9 yaşına kadar annem tarafından büyütüldü. Annemin maktulden ayrıldığını söylemesi üzerine yanına gittim. Ancak sonra maktulle annem barıştı. Eve geldi ve yeniden maktulün tacizine uğradım. Evden ayrıldım, gayriresmi evlilik yaptım ve 2 çocuğum oldu." diye konuştu.

Şerife A, maktulün kendisini sürekli arayarak tehdit ettiğini ve hakarette bulunduğunu ileri sürerek, şöyle devam etti:

"Olaydan bir gün önce kızım annemin yanına gitti. İstemiyordum ama ısrarına dayanamadım. Annem beni arayarak, kızımın bursunu yediğim yönünde şikayette bulunacağını söyledi. Kızım eve döndü, telefonla arayarak onları yüzleştirdim. Kızım böyle bir şey olmadığını söyledi. Maktul aradı ve tehdit etti. Ben de sinirlendim ve annemin evine gittim. Yoldaki marketten bıçak aldım. Eve gittiğimde annem üzerime saldırdı, onu kenara ittim, kocasının gelmesini istedim. Devamında maktul sopayla çıktı. 'Sana yaptıklarımı kızına da yapacağım.' diyerek sopayı savurdu. Kolumu yüzüme ve kafama siper ettim. Kendimi korumak amacıyla maktule bir kez bıçakla vurdum. Sonra oradan ayrıldım. Bir süre dışarıda kaldıktan sonra polisi arayarak teslim oldum. Maktul, kız kardeşimi de taciz etmiştir."

Maktulün oğlu Ali K. de sanığın iddialarının doğru olmadığını ileri sürerek, sanığın babasını bıçakladıktan sonra kahvehaneye giderek, "Bu adamı vurdum, hak ettiği buydu." dediğini bildiğini söyledi.

Babasının sanığı telefonla taciz etmediğini savunan Ali K, sanıktan şikayetçi olduğunu ve davaya katılmak istediğini kaydetti.

Sanığın annesi Saliç B. ise kızıyla zaman zaman düzensiz yaşantısı nedeniyle sorunlar yaşadıklarını anlattı.

Sanığın, maktulün tacizine uğradığı yönündeki beyanlarının doğru olmadığını savunan Saliç B, "Olay günü kapıyı ben açtım, elinde kurusıkı tabanca vardı ve göğsüme dayadı. 'Bana yaptıklarını kızıma da mı yapacaksın?' diyerek bağırdı. Maktul dışarı çıktı. Montuna sakladığı bıçağı çıkarıp maktule sapladı ve bıçağı döndürdü. Maktulün, sanığa sopayla vurması veya yeltenmesi söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı ise maktulün müvekkilini fuhşa sürüklemek istediğini öne sürerek, bu konuda sanığın eski eşinin dinlenilmesini talep etti.

Olayda meşru müdafaanın düşünülebileceğini ifade eden Akçay, sanığın 3 çocuk annesi olması nedeniyle tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenilmesine, maktulün kesin ölüm nedeninin öğrenilmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na yazı yazılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 15 Mayıs'a erteledi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

- Olay

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 14 Ekim 2018'de Şehitler Mahallesi 171. Sokak'ta, Yaşar K. ile birlikte yaşadığı kadının kızı Şerife A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, Şerife A. bıçakla Yaşar K'yi yaralamıştı.

Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar K, 9 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Olay yerinden kaçan ve polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.