0553 313 94 23

Kocaeli'deki cinayet

Olaya ilişkin iki kişi adliyeye sevk edildi

20 Temmuz 2019 Cumartesi 15:44
Kocaeli'deki cinayet

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir kişinin hayatının kaybettiği silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan iki kişi adliyeye gönderildi.

Sırrıpaşa Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan ve Ebru Tenk'in (34) hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gözaltına alınanlardan 4'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, cinayet zanlısı V.K. ve ağabeyi E.K, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Olayda kullandığı tabancayla yakalanan V.K'nin, emniyetteki ifadesinde, pişman olduğunu, tabancasını eşi F.K'nin etrafını saran kalabalığı dağıtmak için kullandığını söylediği öğrenildi.

- Olay

Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ebru Tenk silahla yaralanmıştı.

Çevredekiler tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ebru Tenk, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili V.K. ve ağabeyi E.K'nin de aralarında bulunduğu 6 kişiyi gözaltına almıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 15:44
  1. cinayet
  2. Kocaeli

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çaldıkları aracın kapı ve kaputunu söküp kaçtılar
    1. Çaldıkları aracın kapı ve kaputunu..
    2. 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası..
    3. Denizlispor’dan Hallberg atağı
    4. Erbakan: Kıbrıs harekatı inanç ve..
    5. Kocaeli’deki kadın cinayetinin 2..
    6. Kocaeli'deki cinayet
    7. Kayserispor'dan transfer açıklaması
    8. Kaymakam Soley yaşlı kadına ışık oldu
    9. Tunceli’deki terör operasyonu
    10. Hazine arazisinde hint keneviri..
    11. Almanya’da küçük uçak düştü: 3 ölü
    12. Sulama kanalına düşen 5 yaşındaki..
    13. Araştırma gazetesi ’Research Türkiye’..
    14. Düzce'de arama kurtarma çalışmaları..
    15. TÜSEB’de İnsülin Çalıştayı
    16. 1002 TL trafik cezası yiyen..
    17. Kış: “KKTC’nin aydınlık yarınlara..
    18. Tokat'ta bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
    19. Protestoların sürdüğü Hong Kong'da..
    20. Sahte kimlikle gezen cezaevi..
    21. A Milli Erkek Basketbol Takımı..
    22. Anne ve baba adayları birlikte gebelik..
    23. 5 kilo bonzai ile yakalandı
    24. Mehmet Metiner, Erbil saldırısını..
    25. Tokat'ta bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
    26. Başkan Yalçın Yenidoğan Mahallesinde
    27. 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz..
    28. Antalya’da caretta caretta üreme..
    29. Siirt'te 2 metrelik yılan paniği
    30. Başkan Babaoğlu sıkıntıları Vali Ahmet..
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'