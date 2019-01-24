Kocaeli'deki cinayet

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren zanlı tutuklandı. Alınan bilgiye göre, dün alacak meselesinden çıkan tartışmada Birol Kırşan'ı tabancayla vurarak öldürdükten sonra gözaltına alınan S.E'nin, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Birol Kırşan (50) ile arkadaşı S.E. (47) arasında Yeni Cuma Parkı'nda alacak meselesinden çıkan tartışmada S.E, Kırşan'a tabancayla ateş etmişti. Kırşan, kaldırıldığı hastanede hayatını yitirirken, cinayet zanlısı da gözaltına alınmıştı.

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