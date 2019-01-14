Kocaeli'deki cinayet

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tartıştığı kızını tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan baba tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, dün Köşklüçeşme Mahallesi'nde ikamet eden Sinan G. (35), ablası Suzan K'yi (39) tabancayla vurduğunu belirterek polis ekiplerine teslim oldu.



Sinan G'nin gerçekleştirilen sorgusunda çelişkili ifadeler vermesi üzerine baba Osman G. de gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından Sinan G. ve Osman G, Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.



Savcılık sorgulaması tamamlanarak nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Osman G. tutuklanırken, Sinan G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Babanın emniyetteki ifadesinde kızının borçlarını ödediğini, yine aynı şekilde borç yapılması üzerine çıkan tartışma sonucu ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Sinan G'nin ise cinayeti üstlenmek için silahı alarak polis ekiplerine teslim olduğu belirtildi.