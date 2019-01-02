Kocaeli'deki cinayet

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde pompalı tüfekle öldürülen 2 kardeşin cenazeleri toprağa verildi.

Yılbaşı gecesi Deniz Mahallesi Ören Sokak'taki bir kahvehanenin önünde çıkan tartışmada pompalı tüfekle öldürülen Kıyas ve İlhami Ayğan'ın cenazeleri, 44 Evler Camisi'ne getirildi. Burada Ayğan'ın aileleri ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Ayğan kardeşler, Derince Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Kıyas ve İlhami Ayğan'ın kardeşleri Halil Ayğan'ın 11 Ocak 2018'de kanser hastalığından, 25 gün sonra ise diğer kardeşleri Sabri Ayğan'ın Derince Limanı'nda geçirdiği iş kazası sonucunda hayatını kaybettiği öğrenildi.

- Olay



Yılbaşı gecesi, Deniz Mahallesi Ören Sokak'taki kahvehanenin önünde T.A. ile İlhami ve Kıyas Ayğan kardeşler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine T.A, yanında bulunan pompalı tüfekle iki kardeşe ateş ederek olay yerinden kaçmıştı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık personeli yaptığı incelemede, iki kardeşin hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Şüpheli T.A. bir apartmanın sığınağında, gizlenmesine yardım ettiği iddia edilen 4 kişi ise evlerinde gözaltına alınmış, T.A tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



