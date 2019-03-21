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Kocaeli’deki abla ve kardeşin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

130 yolunda çelik bariyerlere çarparak hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi camdan yola fırlayarak feci şekilde can verdi.

21 Mart 2019 Perşembe 11:52
Kocaeli’deki abla ve kardeşin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

130 yolunda çelik bariyerlere çarparak hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi camdan yola fırlayarak feci şekilde can verdi. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



Kaza sabah saatlerinde İzmit Sanayi Mahallesi mevki’i D-130 Karayolu Gölcük istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet Yiğit(27) idaresindeki 34 DF 5206 plakalı otomobil, Gölcük istikametinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen aracın camlarından dışarıya fırlayan sürücü Ahmet Yiğit ve ablası Emine Yiğit(31) yola düştü. Sürüklenen otomobil ise Emine Yiğit’i altına alarak durabildi.



Abla ve kardeşi camdan fırlayarak hayatını kaybetti


Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede araçtan fırlayan Ahmet Yiğit ve ablası Emine Yiğit’in olay yerine hayatını kaybettiği belirlendi. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de yardımıyla araç altından çıkarılan Emine Yiğit ve kardeşi Ahmet Yiğit’in cenazeleri, olay yerine gelen savcı incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen otomobil yoldan çekici ile kaldırılırken polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.



Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı


Öte yandan kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde hızla gelen otomobil, iş yeri önü ile yolu ayıran alandaki çelik bariyerlere çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil içindeki iki kişi camdan fırlayarak yere düşüyor. Kazan otomobil ise Emine Yiğit’i altına alarak durabiliyor.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 11:52
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