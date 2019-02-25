0553 313 94 23

Kocaeli’deki 2 cinayete yardım ve yataklık yapan şahıslara şafak operasyonu: 9 gözaltı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 1 ay içerisinde geçekleşen 2 cinayetle ilgili sürdürülen soruşturmada, cinayeti işleyen şahıslara yardım ve yataklık yaparak azmettirdikleri iddia edilen 9 kişi düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alındı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 12:13
Kocaeli’deki 2 cinayete yardım ve yataklık yapan şahıslara şafak operasyonu: 9 gözaltı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 1 ay içerisinde geçekleşen 2 cinayetle ilgili sürdürülen soruşturmada, cinayeti işleyen şahıslara yardım ve yataklık yaparak azmettirdikleri iddia edilen 9 kişi düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Operasyon anı ise saniye saniye polis kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 13 Ekim ve 11 Kasım tarihlerinde gerçekleşen 2 cinayet olayı ile ilgili sürdürülen soruşturmada 2 olayla da bağlantısı olan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 13 Ekim tarihinde Gebze Gaziler Mahallesi 1704 ile 1732 Sokak kesişiminde meydana gelen olayda Osman Kaya (29), tartıştığı şahıs tarafından sokak ortasında tabanca ile vurularak öldürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından başlatılan inceleme başlatırken, 11 Kasım gecesi Mevlana Mahallesi Bahardere Caddesi üzerinde Oğuzhan Tatar (29), tartıştığı Ö.C.B. (20), T.T. (22) ve S.Ç. (21) tarafından silahla vurularak öldürüldü.



Polis ekipleri olayın peşini bırakmadı


Son bir yılda 30 gün arayla meydana gelen 2 cinayet olayı ile ilgili inceleme başlatan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ve Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2cinayet olayına karıştığı tespit edilen F.F.T., O.E.,Ö.C.B. ile Gürcistan’a kaçmak isteyen T.T. ve S.Ç. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi. 2 cinayet arasında bağlantı olduğunu tespit eden Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, incelemelerini derinleştirdi.



Ekipler soruşturmayı derinleştirdi, 12 kişinin daha suça karıştığı tespit edildi


Ekipler tarafından yapılan tekniki ve fiziki incelemelerde cinayet olayını azmettiren, silah temin eden ve şahısların kaçmasını yardım yataklık eden şahısların olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde Osman Kaya ve Oğuzhan Tatar’ın öldüren.F.T., O.E.,Ö.C.B., T.T. ve S.Ç. şahısların alarak verecek meselesi nedeni ile B.K. (38) ve babası A.K. (58) tarafından azmettirildiği tespit edildi. Yapılan incelemelerde B.K. isimli şahısın kardeşi B.K. (25)’in Oğuzhan Tatar’a ateş eden şahıslardan birisi olduğu, F.O. (25) ile B.O. (24) isimli şahısların ise cinayet sırasında şahıslar ile birlikte olay yerinde olduğu, yaşanan cinayet sonrasında B.Y. (48)’in Oğuzhan Tatar’ı öldüren şahısları evinde sakladığı ve A.Ö. (21), S.G. (26), A.P. (33), O.A. (20), S.A. (21), E.Y. (22) isimli şahısların olayla bağlantısının olduğu tespit edildi.



Şüpheliler şafak operasyonu ile yakalandı


O.A., S.A., E.Y. isimli şahısların daha önceden farklı suçlardan dolayı tutuklanarak cezaevine gönderildiği tespit edilirken, B.K., babası A.K., kardeşi B.K., B.Y., F.O., S.G., O.B., A.P., ve A.Ö. isimli şahıslar Polis Özel Harakat ekiplerinin de olduğu ekipler tarafından Gebze ve Çayırova’da 11 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen şafak operasyonunda yakalanarak gözaltına alındı. Polis kamerasına saniye saniye kaydedilen şafak operasyonunda gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şahıslar işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 12:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ODTÜ’de ’Afetlere Karşı Engelleri Birlikte Aşalım’ projesi sunuldu
    1. ODTÜ’de ’Afetlere Karşı Engelleri..
    2. Guaido, Maduro karşıtı strateji için..
    3. "Kaliteli ve nitelikli sağlık..
    4. Galatasaray'dan sürpriz transfer..
    5. 15 Temmuz'da 'Tanklar ateş ede ede..
    6. İlkadım’da Cumhur İttifakı coşkusu
    7. Güney Kore'den skandal Venezuela kararı
    8. "Mısır’da her an ikinci bir 'Arap..
    9. İnternetten alınan bitkisel haplarla..
    10. Ünlü tarihçi Prof.Dr.Kemal Karpat son..
    11. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    12. Kalkan: "Firavunlaşan Sisi cuntasının..
    13. Kayserispor’un minik prensesleri
    14. Gabar’da hainlere büyük darbe
    15. Bakan Kasapoğlu: “Sincan Türkiye’nin..
    16. Günün ilk yarısında değer kaybeden..
    17. Komiser yardımcılarına Fetullah..
    18. Gümüşhane’de seçim güvenliği..
    19. Otoyolda otomobilin çarptığı..
    20. Sözeri: "Eski özgüvenimizi yakaladık"
    21. Hindistan’da sahte içkiden ölü sayısı..
    22. Bir annenin feryadı: “Çocuklarımı..
    23. Adana’da Okullararası Yıldızlar Masa..
    24. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç..
    25. Malatya’da 175 mahalle bekçisi göreve..
    26. Ahlat Merkez YBO, voleybolda il..
    27. Epilepsi hastası anne ve kızı 4 gündür..
    28. Özselek’ten yapılandırmada son gün..
    29. Kaymakam Ermiş’ten “Taraftar yorumu”
    30. Adana’da Okullararası Yıldızlar Tenisi..
    Kırkıncı Hoca'dan 'kafir devlet' tartışması: Rahatsız oldum
    Kırkıncı Hoca'dan 'kafir devlet' tartışması: Rahatsız oldum
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Korkutan uyarıyı yaptı: Yeni bir DAEŞ kuruluyor
    Korkutan uyarıyı yaptı: Yeni bir DAEŞ kuruluyor