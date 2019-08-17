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Kocaeli’de yoğun yağmurve dolu yağışı hayatını olumsuz etkiledi

Kocaeli’de öğle saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı sonrasında yaşanan su baskınları nedeni ile vatandaşlar zor anlar yaşadı.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 15:47
Kocaeli’de yoğun yağmurve dolu yağışı hayatını olumsuz etkiledi

Kocaeli’de öğle saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı sonrasında yaşanan su baskınları nedeni ile vatandaşlar zor anlar yaşadı. TEM otoyolu ve D-100 karayolunda su birikintileri nedeni ile uzun araç kuyrukları oluşurken, sel sularının bastığı yollarda araçlarının üzerinde mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı.


Kocaeli’yi yoğun sağanak ve dolu yağışı etkisi altına aldı. Öğle saatlerinde Çayırova, Gebze ve Darıca bölgesinde başlayan yoğun sağanak yağış, daha sonra Dilovası ilçesinde etkili oldu. Bir anda bastıran sağanak yağış sonrasında Dilovası ilçesinde yol ve caddelerde su baskınları meydana geldi. Adeta göle dönen yolda araçları ile ilerleyemeyen vatandaşlar mahsur kaldı. Araçlarının üzerine çıkarak kurtarılmayı bekleyen vatandaşların yardımına itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan vatandaşlar iş makineleri ile kurtarıldı. Yağışla birlikte etkili olan güçlü rüzgar nedeni ile Orhangazi Mahallesi 239 Sokak’ta bir ağaç tek katlı bir evin üzerine devrildi. Yaşanan olayda yaralanan olmazken, evin çatı kısmında hasar oluştu.



Sağanak yağış D-100 ve TEM otoyolunda trafiği felç etti


Yağış daha sonra Körfez, Derince ve İzmit ilçelerinde de etkili oldu. Yağış nedeni ile TEM otoyolu ve D-100 karayolunda su birikintileri oluştu. Su birikintileri nedeni ile sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağış nedeni ile D-100 ve TEM otoyolunda kilometrelerce kuyruk oluştu. Yağış, birçok iş yeri ve birçok evde su baskınlarına neden oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri su baskınlarına müdahale etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 15:47
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