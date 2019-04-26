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Kocaeli'de yasa dışı silah ticareti operasyonu

Gözaltına alınan 28 kişiden 8'i tutuklandı

26 Nisan 2019 Cuma 21:28
Kocaeli'de yasa dışı silah ticareti operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, yasa dışı silah ticareti operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibinin arından Körfez, Derince, İzmit ve Kartepe ilçelerinde önceden belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 8 tabanca, 27 tabanca şarjörü, 142 fişek, 6 kurusıkı tabanca, 109 kurusıkı tabanca fişeği, 2 av tüfeği, 44 av tüfeği fişeği, silah imalatında kullanıldığı değerlendirilen tabanca sürgüleri ile namlu ve namlu yapımında kullanılan demir parçaları ele geçirildi.

Şüphelilerden 17'si emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 21:28
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