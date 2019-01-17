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Kocaeli'de yarı yıl tatili öncesi "Huzur" operasyonu

İl genelinde 12 ilçedeki 550 polisin katıldığı operasyonda, 166 okul çevresinde denetim yapıldı, 36 araç sahibine 31 bin 95 lira ceza kesildi

17 Ocak 2019 Perşembe 23:21
Kocaeli'de yarı yıl tatili öncesi "Huzur" operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli il genelinde karne tatili öncesi 550 polisin katılımıyla okul çevreleri, yaya geçitleri, öğrenci servis araçları ve umuma açık yerler denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Dairesi koordinesinde 12 ilçede eş zamanlı olarak 141'i karma ekip, toplam 550 polisin katılımıyla il geneli 166 okul ve çevresinde denetim yapıldı.

Okul çevreleri ve yakınındaki park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, içkili yerler, şans oyunları bayileri, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonları, okul çevresinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheliler ile okul servis araçları, şoför ve rehber personele yönelik denetleme ve kontroller çerçevesinde uygulamada gerçekleştirildi.

Uygulamalarda 2 bin 220 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı.

Toplam 233 iş yerinin kontrol edildiği denetimlerde, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Uygulamada, 513'ü okul servisi, 643 araç kontrol edildi, 25 okul servisi aracına 19 bin 954 lira, 11 diğer araç sahibine 11 bin 141 lira olmak üzere toplam 31 bin 95 lira ceza kesildi.

Kamu düzeninin sağlanması, genel ahlak, başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması ve bulundurulması yasak eşyaların tespiti veya aranan kişilerin yakalanması için denetimlerin devam edeceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 23:21
  1. asayiş uygulaması
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