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Kocaeli'de vinç ve kepçe denize devrildi

Vinçten son anda atlayan operatör, kazadan yara almadan kurtuldu

26 Mart 2019 Salı 23:34
Kocaeli'de vinç ve kepçe denize devrildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir çimento fabrikasının iskelesindeki vinç ve kepçe denize devrildi.

Alınan bilgiye göre, Cami Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir çimento fabrikasının iskelesinde gemilerden yük indirme ve yükleme işi yapan kepçenin sökümü sırasında, kepçeyi tutan ağır tonajlı vinç denize düştü.

Vinç ve tuttuğu kepçe denize devrildiği sırada vinçten atlayan operatör, kazadan yara almadan kurtuldu.

Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, devrilen vinç ile kepçenin denizden çıkarılması için çalışmalar sürüyor.


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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 23:34
  1. Deniz
  2. devrilme
  3. vinç

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