Kocaeli'de vinç ve kepçe denize devrildi Vinçten son anda atlayan operatör, kazadan yara almadan kurtuldu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir çimento fabrikasının iskelesindeki vinç ve kepçe denize devrildi. Alınan bilgiye göre, Cami Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir çimento fabrikasının iskelesinde gemilerden yük indirme ve yükleme işi yapan kepçenin sökümü sırasında, kepçeyi tutan ağır tonajlı vinç denize düştü. Vinç ve tuttuğu kepçe denize devrildiği sırada vinçten atlayan operatör, kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, devrilen vinç ile kepçenin denizden çıkarılması için çalışmalar sürüyor.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.