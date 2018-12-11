Kocaeli'de uyuşturucuyla mücadele

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de durdurulan tırda yapılan aramada 251 bin 530 adet sentetik ecza ürünü ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu'nda yapılan uygulama sırasında durdurulan İran plakalı tırda arama yaptı.

Aramada, zulalanmış halde 251 bin 530 adet sentetik ecza ürünü ele geçirildi, tır sürücüsü gözaltına alındı.

Ekipler, devam eden çalışmalar kapsamında olayla bağlantısı tespit edilen 3 kişiyi daha İstanbul'da yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.