Kocaeli'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon: 11 gözaltı Gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,Kartepe ve Başiskeleilçelerinde sokakta uyuşturucu satan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 6 şüpheli uyuşturucu madde ticareti yaptığı, 5 şüpheli de uyuşturucu madde kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramada, 86 gram esrar, 42 gram metamfetamin ile 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu madde kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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