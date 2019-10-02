Kocaeli'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon: 11 gözaltı
Gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı02 Ekim 2019 Çarşamba 11:39
Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,Kartepe ve Başiskeleilçelerinde sokakta uyuşturucu satan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, 6 şüpheli uyuşturucu madde ticareti yaptığı, 5 şüpheli de uyuşturucu madde kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramada, 86 gram esrar, 42 gram metamfetamin ile 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Uyuşturucu madde kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.
YORUM YAZ