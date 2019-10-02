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Kocaeli'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon: 11 gözaltı

Gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı

02 Ekim 2019 Çarşamba 11:39
Kocaeli'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon: 11 gözaltı

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,Kartepe ve Başiskeleilçelerinde sokakta uyuşturucu satan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 6 şüpheli uyuşturucu madde ticareti yaptığı, 5 şüpheli de uyuşturucu madde kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramada, 86 gram esrar, 42 gram metamfetamin ile 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Uyuşturucu madde kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 11:39
  1. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri
  2. metamfetamin
  3. Esrar
  4. Kocaeli

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