Kocaeli'de üç kişiyi öldüren zanlı intihar etti Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kayınvalidesi ile eşinin 2 erkek kardeşini silahla öldüren kişi intihar etti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kayınvalidesi ile eşinin 2 erkek kardeşini silahla öldüren kişi intihar etti. Alınan bilgiye göre, Gaziler Mahallesi 1766 Sokak'ta gece saatlerinde Ayşe D'ye ait evden silah sesleri duyan mahalleliler, polise haber verdi. Eve gelen polis, ev sahibi Ayşe D, oğulları Feridun ve Adem D. ile elinde olayda kullanıldığı değerlendirilen silah bulunan damadı Ferhat A'yı yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 4 kişinin öldüğü tespit edildi. İlk incelemelerde, Ferhat A'nın kayınvalidesi ile eşinin kardeşlerini öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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