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Kocaeli’de üç araç birbirine girdi: 8 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde iki otomobil ile minibüsün kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

15 Nisan 2019 Pazartesi 23:29
Kocaeli’de üç araç birbirine girdi: 8 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde iki otomobil ile minibüsün kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.


Kaza, İzmit ilçesi Yeşilova Mahallesi’nde İzmit-Kandıra yolu Solaklar Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kerem A. idaresindeki bir turizm şirketine ait 41 P 8485 plakalı yolcu minibüsü ile Ali A. yönetimindeki 35 KN 274 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan minibüs, Vildan A. kontrolündeki 41 PE 262 plakalı otomobile çarparak yan yattı. Kazada minibüs sürücüsü Kerem A. ve aynı araçta bulunan Fatih A., Ceyda E., otomobil sürücüsü Ali A. ve aynı araçtaki Fadik A., Türkan A., Ferit A. ve diğer otomobilin sürücüsü Vildan A. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkartılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.


Çekici yardımı ile araçların kaldırılmasının ardından bir kısmı kapatılan yolda trafik normale döndü. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 23:29
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