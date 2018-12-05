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Kocaeli'de trafik kazası: 7 yaralı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

05 Aralık 2018 Çarşamba 16:56
Kocaeli'de trafik kazası: 7 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-130 kara yolunda İzmit yönüne giden, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 41 HB 627 plakalı şehir içi hatta çalışan midibüs, merkez trafik ışıkları mevkisinde Kezban Ş'nin kullandığı 41 ABC 83 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Kezban Ş. ve yanındaki Mehmet Ş. ile midibüsteki yolcular Burak K, Tuncay D, Yasin G, Halil G ve Musa G. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık personelince Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgede bir süre aksayan trafik akışı, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 16:56
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