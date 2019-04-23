Kocaeli'de trafik kazası: 4 yaralı Gebze ilçesinde aynı yerde meydana gelen iki farklı trafik kazasında yaralanan biri ağır 4 kişi tedavi altına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Osman Yılmaz Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden Hasan Pekin'in kullandığı 34 AR 6334 plakalı otomobil, Eskihisar sapağı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı, orta bariyerlere çarparak takla attı. Kazada sürücü yaralanırken, otomobilde bulunan nişanlısı Emine Şenel araçta sıkıştı. O sırada, Ankara yönünde seyreden 34 VT 4030 plakalı otomobilin sürücüsü Yusuf Şimşek, kazayı görünce panikleyerek yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Sürücü ve yanında bulunan Gökhan Özdağ yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Emine Şenel, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Şenel ve Hasan Pekin Darıca Eğitim Araştırma Hastanesine, diğer aracın sürücüsü Yusuf Şimşek ve Gökhan Özdağ ise Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Emine Şenel'in sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul ve Ankara yönü 1 saat boyunca trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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