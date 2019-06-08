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Kocaeli'de trafik kazası: 1 yaralı

Yön tabelasına çarpan yoğurt yüklü tırın sürücüsü yaralandı, yoğurtlar ise karayoluna savruldu

08 Haziran 2019 Cumartesi 05:56
Kocaeli'de trafik kazası: 1 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, trafik yön tabelasına çarpan ve araçta sıkışan yoğurt yüklü tırın sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, İzmit'ten İstanbul yönünde seyreden Hüseyin Remzi Demir idaresindeki 81 KD 378 çekici plakalı yoğurt yüklü tır, D-100 kara yolunun Körfez Mahallesi'ndeki Adalet Köprüsü yol ayrımında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak trafik yön tabelası asılı direğe çarptı.

Yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra durabilen tırın dorsesindeki yoğurtların yola savrulduğu kazada, sürücü Demir araçta sıkıştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kaza Kırım ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı Hüseyin Remzi Demir, Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tırda yüklü yoğurtların yola savrulmasıyla trafik akışında aksama yaşandı. Karayolunun İstanbul yönünde ulaşım, belediye ve karayolları ekiplerince yol temizlenene kadar tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 05:56
  1. izmit
  2. Kocaeli
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  4. yoğurt yüklü tır kazası

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