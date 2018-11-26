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Kocaeli'de trafik kazası: 1 yaralı

26 Kasım 2018 Pazartesi 23:03
Kocaeli'de trafik kazası: 1 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi'nden Örcün Mahallesi yönünde giden Ahmet K. yönetimindeki 41 E 8905 plakalı otomobil ile Nurettin Y. idaresindeki 41 BV 853 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı.

Devrilen motosikletten düşerek yaralanan sürücü, 112 acil sağlık ekiplerince Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 23:03
  1. 1 yaralı
  2. trafik kazası

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