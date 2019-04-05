Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü

Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü05 Nisan 2019 Cuma 18:44
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde ATV aracının devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Celil Koçlu'nun (76) kullandığı ATV (arazi taşıtı), Çınarlı Mahallesi Taşköprü Yolu Sokak'ta yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra devrildi.
Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
Koçlu'nun cenazesi, savcı ve polis ekiplerinin çevredeki incelemesinin ardından otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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