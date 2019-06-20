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Kocaeli'de tır yangını

20 Haziran 2019 Perşembe 03:09
Kocaeli'de tır yangını

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, seyir halindeyken yanmaya başlayan tır itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'ndan Ankara istikametine giden Bahadır Yalçın idaresindeki 34 AD 6703 çekici plakalı PVC boru yüklü tır, Dilovası tüneli çıkışında aniden alev aldı.

Durumu fark eden sürücü kamyonu yolun kenarına park ederek, alevleri kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı.

Sürücünün haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 1 saat süren çalışma sonucunda yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle araçta maddi hasar oluştu.

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Tır sürücüsü Bahadır Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ben tünelin içindeyken sağ arka kasanın içindeki MDF'den ateş çıkınca cebe girmek zorunda kaldım. Yangın tüpüyle müdahale ettim ama plastik boru olduğu için söndüremedim. İtfaiyeye haber verdim. İtfaiye geldi ama plastik yanıcı madde olduğu için yapacak bir şey kalmadı." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 03:09
  1. Dilovası
  2. trafik kazası

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