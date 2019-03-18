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Kocaeli'de terör propagandası operasyonu

Terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

18 Mart 2019 Pazartesi 11:40
Kocaeli'de terör propagandası operasyonu

Kocaeli'de, terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddia edilen, aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kentte terör örgütü PKK propagandası yapıldığı iddiasıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda HDP Derince İlçe Başkanı Çetin M, HDP Dilovası Belediye Meclis Üyesi adayı Turan T, HDP Kocaeli İl Yönetim Kurulu Üyesi Turan Y, eski HDP yöneticileri Ahmet A. ve Mehmet Sait D. ile Seher B, Salih N, Burhan Y. ve Fevzi T. gözaltına alındı.

Öte yandan, Körfez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Hereke'de gerçekleştirilen operasyonda da F.R.E, G.Y. ve S.Ç. terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle yakalandı.

Şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 11:40
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