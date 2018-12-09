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Kocaeli'de terör operasyonu

Terör örgütü DHKP/C adına bazı eylemlere katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi

09 Aralık 2018 Pazar 13:14
Kocaeli'de terör operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda yakalanan şüpheli adliyeye çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmalar kapsamında daha önce terör eylemlerine katıldığı belirlenen ve hakkında yakalama kararı bulunan A.İ'nin (28) örgütün kiraladığı hücre evinde kaldığını tespit etti.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, şüpheli A.İ. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman ile sahte kimlik belgesi ve pasaport ele geçirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 13:14
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