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Kocaeli’de telefon hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde müşteri kılığında telefon bayisine giren şahıs, yoğunluktan faydalanarak vitrindeki telefonu aldı.

18 Mart 2019 Pazartesi 16:14
Kocaeli’de telefon hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde müşteri kılığında telefon bayisine giren şahıs, yoğunluktan faydalanarak vitrindeki telefonu aldı. Şahısın telefonu çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi istasyon Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre cadde üzerinde bulunan bir iş yerine gündüz saatlerinde gelen bir şahıs, çalışana vitrinde duran bir telefonu incelemek istediğini söyledi. İş yeri çalışanı şahsın istediği telefonu vitrinden çıkartırken, şahıs iş yerindeki yoğunluktan faydalanarak farlı bir telefonu alarak cebine koydu. Bir süre sonra incelediği telefonu iş yeri çalışanına teslim eden şahıs olay yerinden ayrıldı.



Durumu fark eden çalışanlar durumu polise bildirdi


Olay sonrasında telefonun çalındığını fark eden çalışanlar, güvenlik kameralarını izlediler. İş yeri çalışanları izledikleri görüntüde telefonun müşteri kılığında gelen bir şahıs tarafından çalındığını görünce durumun hemen polis ekiplerine bildirdiler. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, saniyeler içinde telefonu çalan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Olay anını anlatan iş yeri çalışanları, şahsın telefonu çaldığını yaşanan yoğunluk sebebi ile fark edemediklerini söyledi.



Şahsın telefonu çalma anı güvenlik kamerasında


Öte yandan, şahısın telefonu çalma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Saniye saniye saniye kaydedilen olayda şahsın iş yerine geldiği ve bir süre vitrinde bulunan telefonları incelediği görülüyor. Bir süre telefonları inceleyen şahıs, iş yeri çalışanına eliyle gösterdiği vitrindeki bir telefonu beğendiğini ve incelemek istediğini söylüyor. İş yeri çalışanı vitrini açarak telefonu incelemesi için şahsa veriyor. Çalışan diğer müşterilerle ilgilenirken, şahıs vitrinden aldığı bir telefonu cebine koyuyor.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 16:14
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