Kocaeli'de taşlı sopalı kavga
İzmit ilçesinde çıkan kavganın ardından yaşanan olaylarda 6 polis yaralandı10 Şubat 2019 Pazar 00:52
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan kavga sonrası yaşanan olaylarda 6 polis yaralandı.
Serdar Mahallesi'nde Roman vatandaşlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgayı ayırmak isteyen 6 polis, çeşitli yerlerinden yaralandı.
Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kavgaya karışanlar dağılırken, polis ekiplerinin mahalledeki güvenlik önlemi ise sürüyor.
Serdar Mahallesi'nde Roman vatandaşlar arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgada tarafları ayırmak için bölgeye polis ekipleri sevk edilmiş, olaylara karışan 7 kişi gözaltına alınmıştı.
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