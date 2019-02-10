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Kocaeli'de taşlı sopalı kavga

İzmit ilçesinde çıkan kavganın ardından yaşanan olaylarda 6 polis yaralandı

10 Şubat 2019 Pazar 00:52
Kocaeli'de taşlı sopalı kavga

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan kavga sonrası yaşanan olaylarda 6 polis yaralandı.

Serdar Mahallesi'nde Roman vatandaşlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgayı ayırmak isteyen 6 polis, çeşitli yerlerinden yaralandı.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kavgaya karışanlar dağılırken, polis ekiplerinin mahalledeki güvenlik önlemi ise sürüyor.

Serdar Mahallesi'nde Roman vatandaşlar arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgada tarafları ayırmak için bölgeye polis ekipleri sevk edilmiş, olaylara karışan 7 kişi gözaltına alınmıştı.

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 00:52
  1. Kocaeli'deki taşlı sopalı kavga

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