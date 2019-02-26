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Kocaeli’de sokak satıcılarına operasyon: 8 gözaltı

Kocaeli’nde sokaklarda uyuşturucu sattığı belirlenen şahıslara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 kişi, adliyeye sevk edildi.

26 Şubat 2019 Salı 15:25
Kocaeli’de sokak satıcılarına operasyon: 8 gözaltı

Kocaeli’nde sokaklarda uyuşturucu sattığı belirlenen şahıslara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 kişi, adliyeye sevk edildi.



Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcıları ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İzmit ve Gebze ilçelerinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından torbacı diye bilinen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 72 gram 4 miligram esrar maddesi, bir adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi. Uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen 7 şahsa işlem yapan ekipler, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 8 şahıs da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından gözaltına alınan şahıslardan 6’sı Kocaeli Adliyesine 2’si de Gebze Adliyesine sevk edildi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 15:25
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