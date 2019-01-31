Kocaeli'de silahlı kavga: 2 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı. Alınan bilgiye göre, Tavşantepe Mahallesi Kumlu Sokak'ta iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, iddiaya göre F.Ö. ve V.Ö, pompalı tüfekle Mecnun ve Müyesser T'yi yaraladı. Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olayın ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kavganın, "kız meselesi" yüzünden çıktığı iddia edildi.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.