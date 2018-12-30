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Kocaeli'de silahlı kavga: 1 yaralı

Kartepe ilçesinde bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı

30 Aralık 2018 Pazar 16:30
Kocaeli'de silahlı kavga: 1 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Köseköy İstasyon Mahallesi Nizam Sokak'ta hurda alanı işletmecisi M.Ö (38) ve kardeşi H.Ö (30) ile ellerinde sopalarla işletmeye gelen 5 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.Ö'nün ruhsatsız tabancayla çevreye ateş açması sonucu, gruptaki N.M. (38) yaralanarak hastaneye götürüldü.

Olayın ardından inceleme yapan polis, hurdacı M.Ö. ve kardeşi H.Ö'yü, yaralanan N.M ile hastaneye giden oğlu A.M. (18), B.B. (24), G.A. (25) ve K.Y'yi (26) gözaltına aldı.

İş yeri sahibi M.Ö, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı, kardeşi H.Ö. ile diğer şüpheliler ise emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Yaralı N.M'nin ise tedavisinin ardından ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 16:30
  1. 1 yaralı
  2. Kartepe
  3. Kocaeli
  4. silahlı kavga

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