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Kocaeli’de sel nedeniyle ulaşıma kapanan D-100 karayolu yeniden ulaşıma açıldı

100 karayolu, yağışın durması ve sel sularının çekilmesi sonrasında yeniden trafiğe açıldı.

21 Haziran 2019 Cuma 16:06
Kocaeli’de sel nedeniyle ulaşıma kapanan D-100 karayolu yeniden ulaşıma açıldı

100 karayolu, yağışın durması ve sel sularının çekilmesi sonrasında yeniden trafiğe açıldı. Sele tarlalarında yakalanan çiftçiler ise korku dolu anları anlattı.



Kocaeli’nin Karatepe ilçesi Eşme bölgesinde yaşanan yoğun yağış sonrasında dereler taştı. Taşan derelerin Kocaeli-Sakarya arasındaki ulaşımı sağlayan D-100 karayolunu basması sonrasında ise trafik iki yönlü olarak kapandı. Yaklaşık 15 dakika süren yağış nedeniyle oluşan sel sularının dolduğu yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Oluşan selde trafikte mahsur kalanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerine gelmesi sonrasında; taşan derelerin önündeki engeller iş makineleri yardımıyla açılarak suyun tahliyesi sağlandı. Yağmurun etkisini arttırması sonrasında sel sularının çekildiği D-100 karayolu 45 dakika sonra yeniden ulaşıma açıldı.



Sele tarlada yakalan çiftçi korku dolu anları anlattı


Yoğun yağış sonrası oluşan selde Eşme bölgesindeki tarım arazilerinde de zarar meydana geldi. Sele bahçelerinde meyve toplarken yakalanan çiftçiler ise korku dolu anları anlattı. Sel ile topladıkları ürünlerin Sapanca Gölüne aktığını söyleyen çiftçi Necmi Öztürk, “Armut topluyorduk biz. 15 dakika içinde bir yağmur yağdı ama bizim armut ağaçlarının altından bile su geçti. Çıkamayacağız gelemeyeceğiz diye korktuk. Bu tarafların kötü olduğunu duyduk bakmaya geldik. Tarlada 4-5 kişiydik, ailecek. Afad gibiydi, ben böyle bir şey görmedim. Daha önce de yaşamadık, arabalar sürüklenmişti ama bu seferki 15-20 dakikada bir anda oldu. Bulunduğumuz çadırın altı resmen doldu, armutları bile süpürdü götürdü. O kadar kötüydü yani. Bizde bir şey yok ama köyün içinde sıkıntı varmış. Allah korudu yani.



Sel bölgesi havadan görüntülendi


Sel nedeniyle kapanan yolda oluşan trafik ise havadan görüntülendi. Görüntülerde sel sularının kapattığı yolda suların çekilmesi sonrasında trafiğin kontrollü olarak sağlandığı görünüyor. Ayrıca sel sularının vurduğu tarım alanlarının da su ile dolarak zarar gördüğü görüntülere yansıyor.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 16:06
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