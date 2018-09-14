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Kocaeli'de şarbon mu görüldü? Şarbon hastalığı nedir?

Türkiye son zamanlarda şarbon vakıası ile karşı karşıya kaldı. İstanbul'da şarbon hastalığının ortaya çıkmasından sonra sağlık ekipleri teyakkuza geçti. Son şarbon vakıası Kocaeli'de ortaya çıktığı iddia edildi. Şarbon hastalığı iddialarına Kocaeli Valiliği'nden son dakika açıklama geldi.Peki Kocaeli'nde şarbon hastalığı mı var?

14 Eylül 2018 Cuma 16:46
Kocaeli'de şarbon mu görüldü? Şarbon hastalığı nedir?

Türkiye son zamanlarda şarbon vakıası ile karşı karşıya kaldı. İstanbul'da şarbon hastalığının ortaya çıkmasından sonra sağlık ekipleri teyakkuza geçti. Son şarbon vakıası Kocaeli'de ortaya çıktığı iddia edildi. Şarbon hastalığı iddialarına Kocaeli Valiliği'nden son dakika açıklama geldi. Peki Kocaeli'nde şarbon hastalığı mı var? 

Kocaeli Valiliği, kentte şarbon hastalığı şüphesiyle başvuruda bulunan 17 kişiden kan numunesi alındığını, 8 kişinin sonucunun temiz çıktığını duyurdu. Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, şarbon hastalığı hakkında bilgi verilerek, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün şarbonla ilgili kent genelinde inceleme yaptığı açıklandı.  Valilik açıklamasında, Kocaeli'de iki ilçede bulunan iki hayvanın ani ölümüne istinaden yapılan incelemeler sonucu hastalık tespit edildiği belirtilerek, "Bu bölgelerde de idari ve fenni tedbirler alınmış olup, halk sağlığının korunması ve hastalığın sonlandırılması için gerekli işlemler İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri koordinasyonunda yapılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 16:46
  1. Kocaeli
  2. İstanbul
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YORUM YAZ

  • Mesut SarpMesut Sarp37 dk önce
    Türkiye son zamanlarda şarbon vakıası filan kalmadı. Biz onları coktan yedik ve bitirdik bile. Param olursa yine alip yine yerim, afiyet olsun
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