0553 313 94 23

Kocaeli'de sanayi sitesindeki yangın

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ölen kişi ile 2 yaralının kimlikleri belli oldu

22 Mart 2019 Cuma 02:11
Kocaeli'de sanayi sitesindeki yangın

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir yağ deposunda patlama sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, ölen kişi ile hastaneye kaldırılan 2 yaralının kimliği belli oldu.

Köseköy Sanayi Sitesi'ndeki bir yağ deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlama sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. İş yeri ile yangın sırasında içeride bulunan panelvan kullanılamaz hale geldi.

Yangında ölen kişinin kimliğinin Mesut Balande (45), yaralananların da oğulları Muhammet (24) ve Melik Balande (21) olduğu öğrenildi.

Baba Balande'nin cenazesi olay yeri incelemesinin ardından İzmit Asri Mezarlığı morguna kaldırılırken, yaralı kardeşlerin Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavileri devam ediyor

Köseköy Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde meydana gelen patlama sonucu yangın çıkmış, çevredekilerin haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Yaralı olarak kurtarılan 2 kişi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, söndürme çalışmaları sırasında bir kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 02:11
  1. Yangın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yanan aracına hortumla müdahale etti
    1. Yanan aracına hortumla müdahale etti
    2. AB ile İngiltere Başbakanı May yeni..
    3. Park halindeki otomobil yandı
    4. Yıldırım'dan '500 bin istihdam'..
    5. Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de..
    6. Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma..
    7. 10 numara yağ deposundaki yangında 1..
    8. Kocaeli'de sanayi sitesindeki yangın
    9. Tem otoyolunda trafik kazası... 3..
    10. AB'den İngiltere'ye seçenekli erteleme..
    11. Türk hackerlardan ABD ve darbeci..
    12. Musul'da feribot faciasında ölü sayısı..
    13. AB Brexit'i, ayrılık anlaşmasının..
    14. Fas hükümetinden "öğretmen grevinin..
    15. Davud Nabi'nin son sözü..
    16. Mısırlı ünlü şarkıcı Şirin'e ülkesinde..
    17. 3 araştırma şirketi son anket..
    18. İç işleri Bakanı Süleyman Soylu;..
    19. İçişleri Bakanı Soylu: “PKK irtibatı..
    20. Futbol: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası..
    21. AK Parti'li belediye başkanı kaza yaptı!
    22. Karamollaoğlu: İnsanlar büyüleniyor,..
    23. Devlet memurlarıyla ilgili kararı..
    24. İçişleri Bakanı Soylu:
    25. Erdoğan'ın çağrısına karşılık..
    26. "Erbakan hocanın milli görüşünü PKK'ya..
    27. Akraba kavgası kanlı bitti: 1’i ağır 3..
    28. Mardin’de uyuşturucu tacirlerine darbe
    29. Cansız bedeni bulunmuştu... Darp..
    30. Ahlat’ta Nevruz kutlamaları renkli..
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    Maduro açıkladı: Rehin alındı
    Maduro açıkladı: Rehin alındı
    ÖTV ve KDV indirimi uzatıldı!
    ÖTV ve KDV indirimi uzatıldı!