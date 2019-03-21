Kocaeli’de sanayi sitesinde patlama: 1 ölü, 2 yaralı Kocaeli’nin Kartepe ilçesi sanayi sitesinde 10 numara yağ üretimi yapan depoda patlama sonucu çıkan yangında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesi sanayi sitesinde 10 numara yağ üretimi yapan depoda patlama sonucu çıkan yangında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen ilk bilgilere göre, Kartepe Köseköy Sanayi Sitesi içerisinde 10 numara yağ üretimi yapan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın sonrası çıkan yangında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yangın alanı yeni bir patlama riskine karşı güvenlik şeridine alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.