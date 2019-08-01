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Kocaeli'de sahte içki operasyonu

01 Ağustos 2019 Perşembe 10:12
Kocaeli'de sahte içki operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sahte içkiyle mücadele konusunda çalışma yürüten İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada, 74 şişe sahte içki, 98 boş şişe ve 11 mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili B.K. (48), A.A.K. (56) ve K.K. (28) yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 10:12
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