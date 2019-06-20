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Kocaeli'de sağanak nedeniyle istinat duvarı çöktü

İzmit ilçesinde sağanağın etkisiyle istinat duvarının çökmesi sonucu çevredeki 7 bina boşaltıldı

20 Haziran 2019 Perşembe 14:40
Kocaeli'de sağanak nedeniyle istinat duvarı çöktü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sağanağın etkisiyle istinat duvarının çökmesi sonucu çevredeki 7 binada yaşayanlar tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, İzmit Bekirdere Mahallesi Mehmet Çağlar Sokak'taki 4 katlı 13 haneli binanın istinat duvarı sağanağın etkisiyle gece saatlerinde çöktü.

Bina sakinleri itfaiye, sağlık ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen ekipler, istinat duvarı çöken bina ile çevredeki 6 binayı boşalttı.

Tedbir amacıyla tahliye edilen vatandaşlar, komşuları, yakınları ve belediyelerin misafirhanelerine yerleştirildi.

Binaların çevresine güvenlik şeridi çekilerek, kapıları mühürlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Belediyesi ve Kaymakamlık ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

- "Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz"

Apartman sakini Fatih Çal, gazetecilere yaptığı açıklamada, olay anında terasta olduğunu belirterek, "Önce patırtılar geldi ama ciddiye almadım. Daha sonra gümbürtü koptu. Duvarın aşağıya düştüğünü gördüm." diye konuştu.

Olayın ihmalden kaynaklandığını söyleyen Çal, "Belediye başta olmak üzere bütün ekipler yardımcı oldu, evler boşaltıldı. Ekipler kendi aralarında koordineli çalışıyor. En kısa sürede burası temizlenecek, tekrardan yapılacak. Oturma izninin çıkmasını bekliyoruz, mağduruz, dışarıda kaldık." dedi.

Muhammet Kocatekin de "Afet sonuçta, şahsi bir şey değil. Belediyemizin bununla ilgileneceğini umuyoruz. 'Elimizden geleni yapacağız' dedi başkanımız. Bu sözünde durmasını ve bir an önce mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 14:40
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