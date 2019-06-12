Kocaeli'de sağanak Kent merkezinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle D-100 kara yolu ile bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle D-100 kara yolunun şehir merkezinden geçen kesimi ile yan yollarda, bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Kuvvetli yağış nedeniyle sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar otobüs durakları ile iş yeri tentelerinin altına sığınırken, bazıları da şemsiye, çanta ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı.



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