Kocaeli'de PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı

Kocaeli'de PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı27 Kasım 2018 Salı 14:53
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gebze, Darıca ve Dilovası ilçelerinde operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 2 kişi terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları, 5 kişi de örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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