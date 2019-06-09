Kocaeli'de otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Alınan bilgiye göre, Milli İrade Meydanı mevkisinde M.E.M. yönetimindeki 34 BA 7080 plakalı otomobil, Kadir Kaçar idaresindeki 34 EN 4639 plakalı motosikletle henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri yaptı. Yaralı Kaçar, daha sonra ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü gözaltına alınarak İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Kaçar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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