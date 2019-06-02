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Kocaeli'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

02 Haziran 2019 Pazar 16:02
Kocaeli'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kandıra yönüne giden Necdet Yıldız'ın kullandığı 34 AZ 8993 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Recep Yaşar idaresindeki 41 TJ 590 plakalı otomobille Davuldere mevkisinde çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

112 Acil Servis ekibi, otomobil sürücüsünün eşi Leman Yaşar ile diğer aracın sürücüsünün eşi Nurgül Yıldız'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralı sürücüler ile kızları Asyanur Yaşar ve Azra Yıldız, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Azra Yıldız'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan İzmit-Kandıra yolu, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 16:02
  1. izmit
  2. Kandıra Yolu
  3. trafik kazası

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