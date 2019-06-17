0553 313 94 23

Kocaeli’de otomobil yolcu otobüsüne çarptı: 2 yaralı

Kocaeli’de kontrolden çıkan otomobil önce bariyerlere, sonra yolcu otobüsüne çarptı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 00:15
Kocaeli’de otomobil yolcu otobüsüne çarptı: 2 yaralı

Kocaeli’de kontrolden çıkan otomobil önce bariyerlere, sonra yolcu otobüsüne çarptı. Kazada otomobil içerisinde sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri kurtardı.


Kaza, İzmit ilçesi TEM Otoyolu Kandıra Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ammar A. idaresindeki 34 MF 4449 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda önce bariyerlere, sonra savrularak aynı istikamette seyir halinde olan Cuma B. yönetimindeki 46 ABM 698 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Ammar A. ve yanındaki ismi öğrenilemeyen bir kişi araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale ile yaralılar sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulansta yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.


Kazada kullanılmaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, kaza sebebi ile bir kısmı yaklaşık yarım saat trafiğe kapalı kalan yolda yoğunluk oluştu. Yolun açılmasıyla trafik tekrar normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 00:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kocaeli’de otomobil yolcu otobüsüne çarptı: 2 yaralı
    1. Kocaeli’de otomobil yolcu otobüsüne..
    2. Yıldırım ve İmamoğlu ortak yayını
    3. Düzce sele teslim
    4. Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını
    5. Melih Gökçek'ten olay paylaşım: Biri..
    6. Türkiye Maarif Vakfı Tiflis Okulları..
    7. İspanya'da terör örgütü Galisya..
    8. Futbol: Kupa Amerika
    9. GÜNDEM ÖZETİ / 17 Haziran 2019
    10. "Seçim 2 parti arasında' intibası..
    11. Alev topuna dönen kamyonet hurdaya..
    12. Yıldırım ve İmamoğlu’na mal varlığı..
    13. Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını (14)
    14. Anadolu Ajansı'ndan İmamoğlu'na cevap!
    15. Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını (13)
    16. Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını (12)
    17. Uğur Dündar'dan tarihi buluşmaya ilk..
    18. Anadolu Ajansından açıklama:
    19. Süleyman Soylu: Onun yaptığı ilk iş..
    20. "Cibali Karakolu" Açıkhava Sahnesi'nde..
    21. İmamoğlu geçmişi çabuk unuttu
    22. Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını (11)
    23. Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını (10)
    24. Bosna Hersek'te sığınmacı karşıtı..
    25. Kuşadası’na yağmur sürprizi
    26. Erdoğan konuştu, Çipras Konsey'i topladı
    27. Haziran’da Didim’i dolu ve fırtına..
    28. Kuşadası’nda acı olay
    29. AA'dan açıklama: "AA, seçim sonucu..
    30. Tekne ile geziye çıktılar yakıtları..
    Cenk Tosun'un takım arkadaşı Beşiktaş'a geliyor!
    Cenk Tosun'un takım arkadaşı Beşiktaş'a geliyor!
    Beşiktaş'ta takımdan ayrılan ilk isim belli oldu!
    Beşiktaş'ta takımdan ayrılan ilk isim belli oldu!
    Başkan Erdoğan'dan süresiz nafaka açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan süresiz nafaka açıklaması
    İsrailli 'ibne'ler rekor kırdı!
    İsrailli 'ibne'ler rekor kırdı!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Soylu: Terör örgütleri çaresizlik içinde
    Soylu: Terör örgütleri çaresizlik içinde
    Başkan Erdoğan'dan canlı yayın açıklaması: Aydınlatılması gerekiyor
    Başkan Erdoğan'dan canlı yayın açıklaması: Aydınlatılması gerekiyor