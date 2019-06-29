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Kocaeli’de otobüs sürücüleri, yola düşen yaralı martı ve karganın hayatını kurtardı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’de halk otobüsü sürücüleri, yol güzergahlarında buldukları yaralı martı ve kargayı araçlarına alarak tedavi olmaları için görevlilere teslim etti.

29 Haziran 2019 Cumartesi 16:03
Kocaeli’de otobüs sürücüleri, yola düşen yaralı martı ve karganın hayatını kurtardı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’de halk otobüsü sürücüleri, yol güzergahlarında buldukları yaralı martı ve kargayı araçlarına alarak tedavi olmaları için görevlilere teslim etti. Hayvanların sağlığına kavuşmasını sağlayan yardımsever sürücülerin, hayvanları kurtarma anları ise araç kameralarına yansıdı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi halk otobüsü sürücüleri, güzergahlarındaki 2 yaralı hayvanı, Büyükşehir Veteriner Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim ederek tedavi olmalarını sağladılar. İlk olarak sürücülerden Rahman Özer, 635 numaralı hatlı otobüsü ile seyir halinde ilerlediği esnada yol üzerinde çırpınan bir karga gördü. Aracını güvenli bir alanda durduran Özer, hızla hayvanın bulunduğu alana giderek seyir halindeki araçların arasından yaralı hayvanı ölmeden kurtardı. Sürücü Özer, eline aldığı karganın ayaklarının kırıldığını fark edince durumu Büyükşehir Veteriner Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.


Bir diğer olayda ise 200 numaralı İzmit-Kartal güzergâhına giden otobüsün şoförü Yasin Özder, seyir halinde ilerlediği esnada yol üzerinde fark ettiği yaralı martı için aracını durdurdu. İstanbul Tuzla Şifa Rampası mevkiinde orta şeritten yaralı martıyı aracına alan Özder’i, yaralı martıyı elleriyle besledi. Her iki olayda da sürücüler kurtardıkları hayvanları otobüslerine alırken sürüş güvenliğini tehlikeye atmamak için yolculara teslim etti. Yolcular da otobüsün son durağına kadar kucaklarına aldıkları yaralı hayvanlarla yakından ilgilendi. Araç içerisinde ki yolcular martının ve karganın güvende olmasını ve korkmaması için ellerinden geleni yaptı.


Araç içinde yolcularla birlikte yolculuk eden martı, duyarlı sürücü tarafından Kocaeli Otogarında Veteriner Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İki olayda da duyarlı sürücülerin yoldan aldıkları yaralı hayvanlar Büyükşehir veterinerleri tarafından tedavi altına alındı. Halk otobüsü sürücülerinin duyarlı davranışları ise yolcular tarafından takdirle karşılandı.


Yaşanan olaylar ise otobüslerin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yol üzerinde durran yaralı hayvanları gören sürücüler, otobüsleri durdurarak hayvanları araca alıyor. Görüntülerin devamında yaralı hayvanlarla yakından ilgilenen sürücüler, hayvanları elleriyle besliyor. Daha sonra yolculara emanet edilen hayvanlardan ise yolcuların yolculuk esnasında neşe kaynağı haline geliyor. Zaman zaman araç içinde gezen hayvanalar, sürücüler tarafından veterinere teslim ediliyor. Görüntülerde ayrıca hayvanlarla ilgilenen yolcular bol bol hatıra fotoğrafı çekiyor.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 16:03
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