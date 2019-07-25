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Kocaeli’de otobüs şoförü, Türk bayrağını yerde bırakmadı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’de Büyükşehir Belediyesi Halk otobüsü sürücüsü, seyir halindeyken yolda yerde gördüğü Türk bayrağını durup aldıktan sonra yoluna devam etti.

25 Temmuz 2019 Perşembe 11:25
Kocaeli’de otobüs şoförü, Türk bayrağını yerde bırakmadı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’de Büyükşehir Belediyesi Halk otobüsü sürücüsü, seyir halindeyken yolda yerde gördüğü Türk bayrağını durup aldıktan sonra yoluna devam etti. Duyarlı sürücünün o anları ise araç kameralarına yansıdı.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 2.5 yıldır halk otobüsü şoförlüğü yapan 36 yaşındaki Mehmet Çöplü, yolda gördüğü Türk Bayrağı’nı yerde bırakmamak için verdiği çaba görenleri duygulandırdı. Edinilen bilgiye göre Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş.’de şoför olarak görev alan Mehmet Çöplü, kullandığı hat 200 numaralı otobüsüyle ilerlerken Körfez ilçesi Güzelyalı mevki’inde yol kenarında yerde bir Türk bayrağı olduğunu gördü. Hemen aracını durduran duyarlı sürücü Çöplü, yerden aldığı bayrağı otobüsüne getirerek başucuna koydu. Bayrağı şoför bölümünün ön paneline asan Çöplü, gören yolcular ise sürücüyü duyarlı hareketi için alkışlayarak tebrik ettiler.



Yolcular, duyarlı sürücüye tebrik mesajları yolladı


Olayın ardından Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi’ni arayan yolcular,duyarlı sürücü Mehmet Çöplü’ye yaptığı güzel davranıştan ötürü birçok teşekkür mesajı gönderdi. Yolculardan gelen teşekkür mesajlarından dolayı mutluluğunu dile getiren Çöplü,



“Vatanını milletini seven herkes benim yaptığım hareketi yapardı” dedi.


Duyarlı sürücünün bayrağı yerde bırakmadığı anlar kameraya yansıdı


Olay anı ise aracın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde İzmit-Kartal arası sefer yapan 200 numaralı halk otobüsü ile seyir halinde olan sürücü Çöplü, Güzelyalı mevki’ine geldiği sırada yolda araçların üzerinden geçtiği kırmızı renkli bezin Türk bayrağı olduğunu fark ediyor. Seyir halinde olan aracını yavaşlatan Çöplü, 60-70 m ilerledikten sonra durarak yola iniyor. Olayı anlamayan yolcuların şaşkın bakışları altında araçtan inen sürücü, yerdeki bayrağı alarak aracına biniyor. Bayrağı sürücü kabinin önündeki alana asan sürücüyü gören yolcular ise alkışlar eşliğinde sürücüyü kutluyor.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 11:25
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