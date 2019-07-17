Kocaeli’de ormanlık alanda ekili 3 bin 620 kök kenevir imha edildi

Kocaeli’nin Karamürsel ve Başiskele ilçelerinde jandarma ekiplerince ormanlık alanda yapılan aramalarda 3 bin 620 kök kenevir bitkisi ele geçirilerek imha edildi.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık alanlarda kenevir ekiminin önüne geçmek amacıyla yaptığı denetimleri sürdürüyor. Bu kapsamda Karamürsel ilçesi Tahtalı Mahallesi ve Başikele Servetiye ve Camidüzü Mahallelerinde yapılan incelemelerde ormanlık alan ile bir ikametin bahçesine ekili halde toplamda 3 bin 620 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ele geçirilen kenevirler savcı talimatı ile imha edilirken, Başiskele ilçesinde ikametinin bahçesine kenevir ektiği belirlenen S.E. adlı şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı.