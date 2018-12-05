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Kocaeli'de okul yolundaki kaza

Okula giderken içinde bulundukları otomobilin kaza yapması sonucu 2 öğrencinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı

05 Aralık 2018 Çarşamba 15:46
Kocaeli'de okul yolundaki kaza

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, okula giderken içinde bulundukları otomobilin kaza yapması sonucu 2 öğrencinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 27 Kasım'da Fikret Havran'ın kullandığı 80 GV 075 plakalı otomobilin, Güney Mahallesi Kabakoz mevkisi Hürriyet Bulvarı'nda yol kenarında park halindeki 78 DA 392 plakalı tıra arkadan çarpması sonucu 12 yaşındaki Mahmut Hülagü ile 13 yaşındaki Şükrü Azizcan Havran'ın hayatını kaybettiği kazaya sebebiyet verdiği iddiasıyla sürücü H.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Körfez Adliyesi'ne sevk edilen tır sürücüsü, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

- Olay

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 27 Kasım'da okula giden öğrencilerin içerisinde bulunduğu otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu Hülagü ve Havran hayatını kaybetmiş, otomobil sürücüsü Fikret Havran ile 12 yaşındaki Jiyan Azat yaralanmıştı.

Kazanın, sürücünün çocukları Şükrü Azizcan ve Jiyan Azat Havran ile servisi kaçıran komşusunun oğlu Mahmut Hülagü'yü okula götürmek isterken meydana geldiği öğrenilmişti.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 15:46
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